* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Братислава, 31 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. «Грузинский национальный легион» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) причастен к организации антиправительственных протестов в Словакии, заявил в пятницу, 31 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Он подчеркнул, что террористическая группировка является частью ВСУ.

«На основе информации, которая у нас есть, могу подтвердить, что за организацией митингов в Словакии стоит, хочется кому-то верить или нет, «Грузинский национальный легион». Это военная организация, которая является частью украинской армии», — сказал Фицо на пресс-конференции.

МВД Словакии в свою очередь сообщил, что командиру «Грузинского легиона» Мамуке Мамулашвили (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) будет запрещён въезд в страну.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо заявил о подготовке оппозицией «майдана» в стране. Премьер Словакии рассказал о действующей в стране группе иностранных экспертов, которая причастна к митингам в Грузии и к «майдану» на Украине, и пообещал принять меры, чтобы не допустить свержения власти.

Фицо отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский, поддерживая протестующих в Словакии, вмешивается во внутренние дела страны. МИД Словакии 29 января вызвал посла УкраиныМирослава Кастрана. Послу был выражен протест из-за заявлений руководителей киевского режима, которые были расценены Братиславой как вмешательство во внутренние дела страны.

Премьер Словакии отмечал, что треть людей, участвующих в протестах в стране, — украинцы. 30 января полиция Словакии задержала гражданина Украины в связи с возможной угрозой государственного переворота.