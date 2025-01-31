Москва, 31 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Суд отправил под стражу заместителя начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергея Бивола по делу экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Биволу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта», — говорится в решении инстанции.

Следователи считают, что он являлся одним из посредников при передаче денег от Анохина сотруднику Федеральной службы безопасности. По данным СК, Бивол взял за свои услуги 2,5 млн рублей. Замначальника УВД признал свою вину.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января стало известно о задержании Анохина по подозрению в попытке дать взятку. 30 января Тверской суд Москвы отправил Сергея Анохина под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ).

В Следственном комитете РФ проинформировали, что речь идёт о сумме в 60 млн рублей. 30 января суд также арестовал по делу Анохина частного детектива Степана Грицкова.