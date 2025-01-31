Вашингтон, 31 января, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Новые кадры с моментом столкновения пассажирского самолёта и военного вертолёта над рекой Потомак в Вашингтоне опубликовал 31 января телеканал CNN.

Global Look Press

На записи видно, как вертолёт с красными мигающими огнями на хвосте и корпусе сближается с лайнером American Airlines, снизившимся для посадки. В момент столкновения происходит вспышка, затем лайнер, вращаясь, падает в воду. В реку падает и вертолёт, огни которого всё ещё мигают.

Согласно последним данным, которые приводит канал, спасателям осталось найти и извлечь из воды 14 тел погибших. Поиски были приостановлены вечером 30 января из-за наступления темноты.

Четверо погибших найдены, но тела зажаты внутри самолёта. Кроме того, тела двоих военных ещё находятся в вертолёте, уточнил источник телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января около 21:00 (в 05:00 МСК 30 января), после чего упали в воду. Позже американские власти заявили, что выживших нет.

Согласно расшифровке переговоров, диспетчеры пытались предупредить пилотов вертолёта, что у них по курсу гражданский самолёт. Bombardier готовился к посадке в аэропорту имени Рейгана, прибыв из города Уичито в штате Канзас.