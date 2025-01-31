Курск, 31 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Север» отразила контратаку ВСУ в Курской области и ведёт наступательные действия. Об этом сообщило 31 января Министерство обороны РФ.

Global Look Press

«(Российские военные) в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Бои проходили в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Кроме того, уточнятся, что за сутки украинские формирования потеряли в регионе более 270 военных и два танка.

Они также лишились семи бронемашин, 28 автомобилей, двух миномётов, пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции противовоздушной обороны (ПВО), станции контрбатарейной борьбы, инженерной машины разграждения и двух складов для боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в районе посёлка Тёткино в Курской области. Бойцы Вооружённых сил России уничтожили десант и бронемашины противника.

За первые две недели января российские войска освободили четыре населённых пункта в Курской области — Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.