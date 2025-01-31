Курск, 31 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Мужчины, в том числе пожилые, оказывали сопротивление боевикам ВСУ в курском селе Русское Поречное, убившим там более 20 человек, сообщил на допросе украинский боец Евгений Фабрисенко, попавший в плен.

Кадр из видео

Он рассказал, что боевики насиловали женщин, убивали женщин и мужчин, пили водку и употребляли наркотики. В частности, пленный сообщил, что в одном из сараев в селе бойцы ВСУ нашли «трёх бабушек и трёх дедушек», которые прятались под сеном.

«Мы их вывели, связали им руки, спустили в подвал. Когда спускали в подвал, один из мужчин пожилого возраста оказал физическое сопротивление: он дёргался, пытался вырваться», — сказал Фабрисенко.

Позднее бойцы ВСУ обнаружили, что в том же сарае прятались ещё две девушки и мужчина, сообщил пленный.

«Мужчина оказал физическое сопротивление, накинувшись на меня с кирпичом», — сказал Фабрисенко.

В ходе допроса задержанный также рассказал о других убийствах мирных жителей в Русском Поречном. Все убийства были совершены с особой жестокостью. Фабрисенко заявил, что его командование отдало приказ о зачистке села от мирных жителей.

Как передавало ИА Регнум, СК России установил причастность пяти украинских военнослужащих к убийству 22 мирных жителей освобождённого ВС РФ села Русское Поречное. Среди подозреваемых — Фабрисенко. По данным ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин, кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем они перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

25 января Курский суд арестовал Фабрисенко. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 января сообщила, что в освобождённом селе обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов. Действия ВСУ она назвала людоедской акцией.

19 января в российских силовых структурах добавили, что в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Бойцы ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мирных граждан.