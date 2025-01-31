Хельсинки, 31 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. В Финляндии руководство местной атомной электростанции «Олкилуото» запретило школьнику посетить объект в рамках экскурсии из-за его российского гражданства. Об этом сообщило финское агентство Yle.

(сc) IAEA/Imagebank

В публикации уточняется, что школьник должен был вместе с другими учениками гимназии ехать на экскурсию на АЭС, однако ему сообщили, что он не сможет участвовать в мероприятии из-за своего российского паспорта. При этом у школьника помимо российского гражданства было и финское.

«По причинам безопасности и из-за сложившейся мировой ситуации вы не сможете принять участие в визите на АЭС, потому что родились в России. Это жёсткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно», — указано в сообщении, которое получил школьник.

Уточняется, что мать ребёнка возмутилась из-за произошедшего и назвала данный инцидент дискриминацией.

«Наш случай — просто абсурд. Неужели на АЭС реально думают, что ребёнок может оказаться шпионом? В чём смысл отказа? Каким образом мой сын несёт ответственность за сложившуюся в мире ситуацию? Это абсолютно расистское, нелепое и противоправное обоснование неучастия в экскурсии», — заявила она.

Также отмечено, что журналисты обратились в полицию безопасности Финляндии, но там заявили, что не комментируют отдельные инциденты.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря также отмечал, что связи Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.