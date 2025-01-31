Москва, 31 января, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить аспекты работы по борьбе с терроризмом. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Кадр из видео

«Сегодня рассмотрим один из аспектов работы по направлению борьбы с терроризмом», — сказал глава государства в начале совещания.

Затем с докладом по видеосвязи выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Ранее глава государства обсудил с членами Совбеза развитие отраслей российского оборонно-промышленного комплекса. Также в ходе мероприятия обсуждался вопрос противодействия экстремизму в России.

Как передавало ИА Регнум, на территории России в 2024 году были предотвращены 190 терактов. За указанный период удалось нейтрализовать 38 и задержать более 1,7 тыс. бандитов и их пособников. Были заблокированы счета свыше 6 тыс. лиц, финансировавших терроризм, в том числе украинских вооружённых формирований.

Глава государства на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге отмечал, что страны — участницы Содружества Независимых Государств наращивают сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркотрафиком.