Киев, 31 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвиняет бывшего президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО в Киеве по обвинению в государственной измене.

Global Look Press

Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу Fox News обвинил бывшего американского лидера. По его словам, из-за Байдена Киев вступил в конфликт «в одиночку».

«(Зеленский) продолжает шляться по интервью и там поливать… Байдена, который вдруг стал во всем виноват. В конфликте, в смысле…» — отметил парламентарий в своём Telegram-канале.

Дубинский считает, что глава киевского режима может поступить также по отношению к канцлеру Германии Олафу Шольцу или президенту Франции Эммануэлю Макрону в случае ухода со своих постов.

«Все будут виноваты. Такой уж человек», — добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в середине октября немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Байден в ходе поездки по Европе избегает встречи с главой киевского режима и будто «играет с ним в прятки».