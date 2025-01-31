Краснодар, 31 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. После полной откачки мазута с кормы танкера «Волгонефть-239» специалисты начали её демонтаж, сообщили 31 января в пресс-службе правительства РФ.

Roman Naumov/Global Look Press

«Начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Согласно утвержденному проекту, работы планируется завершить до 31 марта», — сказано в сообщении.

Откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» полностью завершилась 25 января. В период с 19 по 25 января из танкера в битумовозы было откачано более 1,4 тыс. т мазута, после чего его перегрузили в 20 железнодорожных цистерн.

Как уточнил вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров Виталий Савельев, в круглосуточных работах было задействовано восемь машин. За весь период работ вывезено 87 битумовозов.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и добровольцы участвуют в работе.