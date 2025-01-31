Москва, 31 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России задержали руководителя издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова. Об этом 31 января сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также задержана и их предполагаемая сообщница. Как уточнил собеседник агентства, все трое проходят фигурантами по уголовному делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.

По данным следствия, Фролов со своими сообщниками в 2024 году опубликовал об и. о. гендиректора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию. Затем в ходе личной встречи злоумышленники потребовали от потерпевшего деньги за прекращение публикации позорящих его текстов. Последний передал им 300 тыс. рублей. Всех троих подозреваемых задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в России иностранным агентом) покинул РФ после допроса по уголовному делу в отношении своего экс-зама Кирилла Мартынова (признан в России иностранным агентом), которого обвинили по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России»).

В СМИ в июне прошло года появилась информация о задержании экс-руководителя медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова. По данным газеты «Фонтанка. ру», сотрудники ФСБ также задержали главного редактора информационного портала «Конкретно. ру» Кирилла Метелева. Обоим инкриминируется статья 163 УК РФ (вымогательство). Суд в Санкт-Петербурге 25 июня арестовал Горбунова на два месяца. Вину он не признал.

Горбунов работал в «Комсомольской правде», РИА «Новости», а также, по некоторым данным, руководил медиагруппой «Патриот» и сетью Telegram-каналов медиаструктуры бизнесмена Евгения Пригожина. Метелев был соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие».

В августе 2023 года суд смягчил ранее вынесенный Хамовническим районным судом Москвы приговор трём бывшим администраторам Telegram-каналов, осуждённым по делу о вымогательстве денег у телеведущей Тины Канделаки и её мужа.