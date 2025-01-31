Москва, 31 января, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» признана лучшей компанией нефтегазового сектора, вошедшей в базу расчета индекса Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» по итогам 2024 года. Индекс начали рассчитывать в 2023 году на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который по итогам 2024 года в общей сложности вошли 144 компании из России, Казахстана и Монголии, 18 из них представляют нефтегазовую отрасль.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» заняла первое место в рейтинге устойчивого развития

«Роснефть» стала единственной российской нефтегазовой компанией с высоким ESG рейтингом АА агентства RAEX. Рейтинг управленческой составляющей получил наивысшую оценку ААА.

За последние пять лет «Роснефть» направила на охрану окружающей среды более 440 млрд рублей, из которых свыше 270 млрд рублей составили «зеленые» инвестиции, а порядка 170 млрд рублей — затраты на очистку стоков, рекультивацию земель и другие природоохранные работы. Это позволило на 25% сократить выбросы в атмосферу, на 10% снизить сбросы в водные объекты и на 14% сократить площадь нарушенных земель. Кроме того, в рамках корпоративной программы рекультивировано более 800 га загрязненных земель «исторического наследия».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» заняла первое место в рейтинге устойчивого развития

«Роснефть» также разрабатывает и внедряет собственные современные технологии, в том числе в области контроля качества атмосферного воздуха. Специалисты компании разработали новые методики контроля атмосферного воздуха, которые аттестованы и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Их внедрение на 35% повысило эффективность контроля за состоянием атмосферного воздуха на ряде предприятий.

Ранее агентство корпоративного развития «Да-стратегия» присудило «Роснефти», единственной среди российских нефтегазовых компаний, рейтинг высшего уровня А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ».