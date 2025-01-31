Москва, 31 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя «нищим», потому что получает пенсию в 140 тыс. рублей. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Belkin Alexey/Global Look Press Александр Тихонов

«Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тыс. рублей. Офицерская как у подполковника в отставке — 62 тыс. И 26 тыс. — от родного региона», — заявил 78-летний чемпион.

Тихонов уточнил, что раньше был богатым человеком, ездил «на белом Rolls-Royce» и владел крупнейшим агрохозяйством в России. Однако, по его словам, в итоге «всё разворовали».

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5%. При этом индексация должна быть проведена задним числом, с 1 января 2025 года, уточнил глава государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 января заявил о подписании постановления, согласно которому с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%.