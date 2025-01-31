Москва, 31 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг Капитал» приобрести российскую «дочку» американской банковской группы Goldman Sachs. Распоряжение опубликовано 31 января на официальном портале правовых актов.

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

«Разрешить совершение закрытым акционерным обществом «Балчуг капитал» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк», принадлежащих «Голдман Сакс Груп, Инк (Goldman Sachs Group, Inc)», — говорится в сообщении.

Решение принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями ряда зарубежных стран и международных организаций, датированным 5 августа 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России ввёл временный запрет в отношении 45 банков на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. В их числе был американский «Голдман Сакс банк» (Goldman Sachs Bank). Сделки запрещено проводить без специального разрешения.

В ноябре 2023 года компания «ПСК — Новые Решения», основным собственником которой является «Балчуг Капитал» (Balchug Capital), получила разрешение приобрести российские активы Caterpillar. Эта американская компания — один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Сделка была закрыта к 14 июня 2024 года.