Путин разрешил «Балчуг Капиталу» приобрести ООО «Голдман Сакс банк»
Москва, 31 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил компании «Балчуг Капитал» приобрести российскую «дочку» американской банковской группы Goldman Sachs. Распоряжение опубликовано 31 января на официальном портале правовых актов.
«Разрешить совершение закрытым акционерным обществом «Балчуг капитал» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк», принадлежащих «Голдман Сакс Груп, Инк (Goldman Sachs Group, Inc)», — говорится в сообщении.
Решение принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями ряда зарубежных стран и международных организаций, датированным 5 августа 2022 года.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент России ввёл временный запрет в отношении 45 банков на совершение сделок с их акциями, а также долями в уставном капитале. В их числе был американский «Голдман Сакс банк» (Goldman Sachs Bank). Сделки запрещено проводить без специального разрешения.
В ноябре 2023 года компания «ПСК — Новые Решения», основным собственником которой является «Балчуг Капитал» (Balchug Capital), получила разрешение приобрести российские активы Caterpillar. Эта американская компания — один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Сделка была закрыта к 14 июня 2024 года.