Осло, 31 января, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Полиция Норвегии в пятницу, 31 января, сообщила о задержании судна Silver Dania с российским экипажем.

US Navy/Global Look Press

Задержание было произведено по запросу Латвии. Судно подозревают в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море.

«Полицейское управление округа Тромсё задержало зарегистрированное в Норвегии судно Silver Dania. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Весь экипаж на борту — россияне. Есть подозрение, что судно было причастно к серьёзному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», — сказано в сообщении полиции Норвегии.

Судно было задержано при содействии корабля береговой охраны в ночь на 31 января и доставлено в порт Брейвика города Тромсё. Полиция допрашивает членов экипажа, а также проводит обыск на судне. В полиции заявили, что экипаж и судоходная компания сотрудничают со следствием.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Шведские власти связали ЧП с действиями китайского судна, находившегося на якоре в этом районе. Была выдвинута версия, что капитана корабля завербовали российские спецслужбы.

Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января.

Страны НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в указанном стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. Он подчеркнул, что подобные заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в этой акватории.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 14 января заявил, что страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. Военный блок планирует перебросить военнослужащих США к северным границам России; Норвегия, Финляндия и Швеция уже начали создавать для этого условия, отмечал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.