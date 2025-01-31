Самара, 31 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Сотрудники «Роснефти» обнаружили 13 новых памятников археологии в Самарской и Оренбургской областях в 2024 году. Археологические отряды компании приняли соответствующие меры, чтобы обеспечить их сохранность.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Археологи обнаружили новые объекты культурного наследия в Поволжье

Специалисты научного института компании в 2024 году обследовали 294 земельных участка, отведенных под хозяйственное освоение компаний «Самаранефтегаз» и «Оренбургнефть» (добывающие активы «Роснефти»). На этих территориях они обнаружили 36 объектов культурного наследия, в том числе 13 памятников археологии, ранее не зафиксированных в исторических источниках и документах.

Среди обнаруженных археологических памятников — четыре одиночных кургана и восемь курганных могильников, а также одно поселение, относящееся к срубной культуре. Археологи также извлекли более 200 находок — фрагменты орнаментированной керамической посуды и кости домашних животных.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Археологи обнаружили новые объекты культурного наследия в Поволжье

Кроме того, специалисты уточнили границы ранее выявленных объектов культурного наследия, а именно курганного могильника VIII у с. Погромное Оренбургской области, а также курганного могильника Несмеяновка I в Самарской области. Во время ходе обследования последнего объекта они нашли восемь ранее не учтенных курганов. В настоящее время комплекс насчитывает 27 курганных насыпей.