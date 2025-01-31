Москва, 31 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали ещё троих человек по делу экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвинённого в даче взятки. Об этом сообщили 31 января в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Суды общей юрисдикции города Москвы Сергей Анохин

«В Московской области задержаны еще трое посредников в передаче взятки от генерального директора букмекерской компании должностным лицам», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Отмечается, что речь идёт о начальнике отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, а также адвокате и бывшем сотруднике полиции. В СК добавили, что следствие установило ещё один эпизод их совместной деятельности.

Всем троим предъявили обвинение по двум эпизодам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января стало известно о задержании Анохина по подозрению в попытке дать взятку. 30 января Тверской суд Москвы отправил Сергея Анохина под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ).

В Следственном комитете РФ проинформировали, что речь идёт о сумме в 60 млн рублей. В ведомстве уточнили, что Анохин пытался скрыть хищение бюджетных средств на предыдущем месте работы.

30 января суд также арестовал на два месяцапо делу Анохина частного детектива Степана Грицкова. Также по делу проходит заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол.