Москва, 31 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Предложение чешского сенатора Мирославы Немцовой «повторить блокаду Ленинграда» свидетельствует о том, что чешские политики потеряли нравственные границы, заявил политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press

Бывший председатель палаты парламента и сенатор Чехии Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной Войны. На странице в социальной сети Х она написала: «Им нужно не праздновать, а снова испытать подобное». Позже чешский политик удалила свой пост.

«Эти люди уже просто потеряли какие-то нравственные границы, занимаясь политикой. В Чехии зарабатывают на украинской войне. Они приспособились, зарабатывают на производстве снарядов. Пылесосят их по всему миру, потом перепродают ВСУ. А вот эта антироссийская риторика в конечном счёте порождаются таким заработком», — рассказал политолог.

По словам профессора, Немцову и руководство чешского парламента необходимо внести в стоп-листы, чтобы они никогда не смогли приехать в Российскую Федерацию. Сделать это нужно срочно, уточнил Баширов.

«Ведь как только заработок с войны исчезнет, они вновь будут любить русских, чтобы те приезжали, покупали у них недвижимость. Зарабатывать на рынках России или перевозить что-то из России в тот же Казахстан», — объяснил собеседник агентства.

По словам политолога, внесение таких чиновников, как Немцова, в стоп-листы заставит бизнес Чехии от них отвернуться. Именно поэтому они сначала ради хайпа пишут ужасные вещи, а потом их удаляют, пытаясь избежать последствий, пояснил профессор.

«Я бы не уделял большого внимания сообщению Немцовой. Реакция, конечно, нужна. Реакция должна быть жёсткой. Но обращать внимание на этих людей, у которых, что называется, деньги в кармане образуются от войны, я бы не стал», — заявил Баширов

Собеседник агентства рассказал, что обычные люди в Европе хорошо относятся к русским, всё понимают. Но они пока не могут освободиться от продажной элиты, которую привели американцы, используя коррупционные схемы, уточнил специалист.

«Они же скупали, что называется, элиту вот эту. То есть они их коррумпировали, они их сажали на крючок, а потом всё это представляли как позицию народа. Ну, вы посмотрите, как в Германии партия «Альтернатива для Германии» (АДГ) только начала поднимать голову, а тут её собираются запретить. В Румынии человек, который начал говорить про интересы румын, тут же лишается выигрыша в первом туре. Демократия по-европейски трещит, внутреннее напряжение есть», — подытожил профессор.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв чешского сенатора «повторить блокаду Ленинграда». Среди политиков на Западе, в том числе в Чехии, много русофобов, состояние которых граничит с безумием, заявил Песков.

27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В МИД Германии заявили, что Берлин продолжит нести ответственность за военные преступления во время Второй мировой войны, в том числе за блокаду Ленинграда. В ведомстве подчеркнули, что блокада была страшным преступлением, которое вермахт совершил против Ленинграда и его населения.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда была беспрецедентно жестокой и циничной. Глава государства обратил внимание, что преступления нацистов не имеют срока давности. Он также заявил, что блокада города являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой. Путин напомнил, что от голода и болезней погибли более 1 млн человек.