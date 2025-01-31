Вашингтон, 31 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. После остановки транзита российского газа через территорию Украины позиция части стран Европейского союза (ЕС) по отношению к поддержке киевского режима быстро изменилась. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Националистический крен в таких странах, как Словакия, Австрия и Хорватия, а также Венгрия, ставит под сомнение поддержку Украины как раз в тот момент, когда глава киевского режима Владимир Зеленский отступает по всему фронту, а также после возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — указано в публикации.

Уточняется, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, быстро смог превратить свою страну из сторонника поддержки киевского режима в союзника России. В агентстве отметили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, всё время выступавший против поддержки Украины и против антироссийских санкций, теперь не одинок.

«ЕС, вероятно, всё чаще будет сталкиваться с тупиковой ситуацией, поскольку ему будет трудно преодолеть инакомыслие националистов», — отметил аналитик Габор Дьери.

В материале добавили, что свидетельством изменения настроений в Европе является также возможный приход к власти в Австрии первого ультраправого канцлера с момента окончания Второй мировой войны Герберта Кикля. Агентство обратило внимание и на переизбрание на пост президента Хорватии Зорана Милановича, который выступает против поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что Венгрия заинтересована в отмене антироссийских санкций ЕС. По его словам, за три года Будапешт потерял около 19 млрд евро из-за этих санкций.

А Фицо, в свою очередь, заявлял, что Словакия в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа.