Москва, 31 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Украинское командование отдало бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области, приказ о ликвидации мирного населения в посёлке Русское Поречное в Суджанском районе. Об этом 31 января рассказал пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко.

Кадр из видео Евгений Фабрисенко

Он уточнил, что зачистить населённый пункт от мирных жителей приказал командир роты.

Военный добавил, что мирных граждан расстреливали в их же домах.

«Мы заходили в посёлок и зачищали по домам, не штурмовали, мы видели и стреляли», — процитировало «РИА Новости» Фабрисенко.

По его словам, старший группы приказал им вывести стариков, связать и избить, а после одну пожилую пару они убили при помощи гранаты.

Как передавало ИА Регнум, СК России установил причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Среди подозреваемых — Фабрисенко, командир 11-й роты четвёртого батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

По данным ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем соучастники перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

На допросе Фабрисенко рассказал подробности совершённых им преступлений. 25 января Курский суд арестовал 26-летнего украинского военного. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января на брифинге заявила, что расстрел бойцами украинских вооружённых формирований мирных жителей в селе Русское Поречное является очередным бесчинством киевского режима. По её словам, эти злодеяния — ещё одно доказательство «террористического нацистского нутра» украинской власти, которая из-за бессилия на фоне поражений ВСУ совершила «людоедскую акцию».

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 30 января призвал мировое сообщество оказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима и прекратить вопиющие нарушения прав человека.