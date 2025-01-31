Боец ВСУ рассказал о приказе ликвидировать всех жителей Русского Поречного
Боец ВСУ Фабрисенко рассказал о приказе полностью зачистить Русское Поречное
Москва, 31 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Украинское командование отдало бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые вторглись на территорию Курской области, приказ о ликвидации мирного населения в посёлке Русское Поречное в Суджанском районе. Об этом 31 января рассказал пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко.
Он уточнил, что зачистить населённый пункт от мирных жителей приказал командир роты.
Военный добавил, что мирных граждан расстреливали в их же домах.
«Мы заходили в посёлок и зачищали по домам, не штурмовали, мы видели и стреляли», — процитировало «РИА Новости» Фабрисенко.
По его словам, старший группы приказал им вывести стариков, связать и избить, а после одну пожилую пару они убили при помощи гранаты.
Как передавало ИА Регнум, СК России установил причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Среди подозреваемых — Фабрисенко, командир 11-й роты четвёртого батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.
По данным ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем соучастники перенесли 22 тела в подвалы частных домов.
На допросе Фабрисенко рассказал подробности совершённых им преступлений. 25 января Курский суд арестовал 26-летнего украинского военного. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января на брифинге заявила, что расстрел бойцами украинских вооружённых формирований мирных жителей в селе Русское Поречное является очередным бесчинством киевского режима. По её словам, эти злодеяния — ещё одно доказательство «террористического нацистского нутра» украинской власти, которая из-за бессилия на фоне поражений ВСУ совершила «людоедскую акцию».
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 30 января призвал мировое сообщество оказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима и прекратить вопиющие нарушения прав человека.