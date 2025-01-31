Москва, 31 января, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Россия и США по дипломатическим каналам контактируют по поводу вопросов, связанных с авиакатастрофой в Вашингтоне. Об этом заявил 31 января пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Petty Officer 1st Class Brandon/Global Look Press

Так он прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты находятся в контакте с Москвой. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон поможет России с транспортировкой останков погибших.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется посредством дипломатических каналов. Так происходит и сейчас, дипломатические каналы в этом плане работают», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе есть граждане России. Он отметил, что российские дипломаты сейчас согласовывают некоторые формальности, в том числе и те, что касаются вывоза тел жертв происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 января в американской столице пассажирский самолёт и военный вертолёт столкнулись в воздухе вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных США. На борту самолёта были 64 человека, из них четверо — члены экипажа.

30 января начальник городской пожарной охраны и скорой помощи Джон Доннелли констатировал, что надежды найти выживших нет. В числе тех, кто погиб в результате авиакатастрофы, были: фигуристы Спенсер Лейн, Джина Хан, Эдди Чжоу, Франко Апарисио, сёстры Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей и Анджела Янг, а также тренеры Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская. Также среди пассажиров самолёта был бывший фигурист Александр Кирсанов, о чём рассказала его супруга Наталья Гудина.