Москва, 31 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Кремль не может комментировать следственные действия в отношении топ-менеджеров «Роснано», заявил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Sergey Petrov/Global Look Press

«Нет, это следственные действия, мы не можем их комментировать», — сказал Песков в ходе брифинга, отвечая на вопрос, как могли бы в Кремле прокомментировать эти задержания.

31 января на территории Москвы и Московской области были задержаны три топ-менеджера «УК «Роснано». Их подозревают в злоупотреблении полномочиями. Общий ущерб от махинаций составил 43 миллиарда рублей.

Как передавало ИА Регнум, фигурантами дела стали руководитель компании ― исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемые в попытке скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано» предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств. Они исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определённые должности в течение трёх лет. В ближайшее время по ходатайству следователя фигурантам будет избрана мера пресечения.