Москва, 31 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу следует разъяснить, в чём заключается повестка объединения БРИКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление республиканца о планах ввести против стран БРИКС 100%-е торговые пошлины.

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Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС введением 100%-х торговых пошлин, если они попытаются создать в рамках объединения альтернативную валюту, подрывающую «могущество доллара».

«В БРИКС не ведётся речи о создании общей валюты и не велось. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны», — отметил Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что это не первый раз, когда Трамп делает подобные заявления, и призвал экспертов объяснить республиканцу, в чём заключается повестка БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что альтернативные платёжные механизмы БРИКС не направлены против системы, сложившейся вокруг доллара, а рассматриваются как параллельная система на фоне становления доллара агрессивным оружием в мировой экономике.

Президент России Владимир Путин 26 сентября 2024 года заявил о заинтересованности партнёров в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. По его словам, доля рубля во внешнеторговых расчётах РФ приближается к 40%, в то время как российская сторона работает со странами БРИКС над созданием собственного платёжного контура для независимого обслуживания внешней торговли.