Москва, 31 января, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Группа из шести бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в районе города Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР).

Vincenzo Circosta/Global Look Press

Двое бойцов украинской 46-й аэромобильной бригады не дождались помощи от командиров после получения травм. Александр Магиня рассказал, что получил осколочное ранение ноги. Он просил командование ВСУ об эвакуации с фронта, однако просьбы военного были проигнорированы.

«Каждый день обещали, но, как видите, попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи», — сказал пленный Александр Магиня, его слова приводит «РИА Новости».

Боец Александр Индюк рассказал, что ждал от командования помощи после получения перелома руки 10 дней, пока не сдался в российский плен.

Ранее украинский военнопленный Игорь Войтко сообщил, что бойцы ВСУ остались в Курахово под угрозой расстрела за попытку отхода. Когда он принял решение выводить украинских военнослужащих и сообщил об этом, его предупредили, что при начале движения «всех просто накроют».

Как передавало ИА Регнум, подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово 6 января. В ходе боёв на данном участке противник потерял более 12 тыс. бойцов. Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков.