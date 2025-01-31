Москва, 31 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Необходимо предавать огласке преступления и зверства, которые совершают Вооружённые силы Украины (ВСУ) против мирного населения. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что об этом нужно продолжать говорить, это нужно озвучивать и показывать.

«Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства, всё равно нужно неустанно продолжать взывать к их совести и к их вниманию», ― добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, СК России установил причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Среди подозреваемых — военнослужащий Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты четвёртого батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

По данным ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем соучастники перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

На допросе Фабрисенко рассказал подробности совершённых им преступлений. 25 января Курский суд арестовал 26-летнего украинского военного. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января на брифинге заявила, что расстрел бойцами украинских вооружённых формирований мирных жителей в селе Русское Поречное является очередным бесчинством киевского режима. По её словам, эти злодеяния — ещё одно доказательство «террористического нацистского нутра» украинской власти, которая из-за бессилия на фоне поражений ВСУ совершила «людоедскую акцию».

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 30 января призвал мировое сообщество оказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима и прекратить вопиющие нарушения прав человека.