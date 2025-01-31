Москва, 31 января, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Среди политиков на Западе, в том числе в Чехии, много русофобов, состояние которых граничит с безумием, заявил журналистам в пятницу, 31 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Roman Naumov/Global Look Press Дмитрий Песков

Так Песков прокомментировал призыв чешского сенатора Мирославы Немцовой «повторить блокаду Ленинграда». Некоторые «горячие головы» на Западе, вероятно, и сами не понимают, что говорят, отметил пресс-секретарь президента.

«Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много таких русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Немцова, комментируя памятные мероприятия по случаю освобождения Ленинграда от блокады, заявила, что русские должны не праздновать, а вновь пережить подобное. В качестве меры для такого «повторения» она предложила усилить санкции.

27 января исполнился 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами блокады стали более миллиона человек.

Президент Владимир Путин отмечал, что блокада Ленинграда была беспрецедентно жестокой и циничной. Глава государства обратил внимание, что преступления нацистов не имеют срока давности. Он также заявил, что блокада Ленинграда являлась лишь частью нацистских бесчинств и геноцидом, оценка которого должна быть незыблемой.