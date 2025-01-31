Москва, 31 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России в период с 25 по 31 января нанесли семь групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации противника.

Как передавало ИА Регнум, 30 января бойцы ВС России нанесли новые удары по военным аэродромам и объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Российские силы также поразили цеха производства и склады хранения беспилотников, скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные ВС РФ нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Одесской области. Также удары наносились по военным объектам в Староконстантинове, Днепропетровске, Житомире, Херсоне, Харькове и Сумах.