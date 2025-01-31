Барабинск, Новосибирская область, 31 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Операцию по задержанию дебошира, напавшего с мачете на пассажиров поезда Томск — Адлер, сняли очевидцы происшествия. Кадры появились 31 января в Сети.

Кадр из видео

Вооружённого мужчину обезвредили сотрудники полиции после прибытия поезда на станцию Барабинск в Новосибирской области. Агрессивный пассажир влез на верхнюю полку и пытался отбиться от них сразу двумя большими ножами. В какой-то момент полицейский смог схватить его за руки, а затем стащил вниз.

Злоумышленником оказался 68-летний житель Томской области. Ночью он без причины начал выгонять двоих своих попутчиков из купе, угрожая при этом ножами, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Получив отказ от пассажиров выполнить его требования, он нанёс каждому из них по одному удару ножом», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, мужчину и женщину, которых ранил агрессивный пассажир поезда, госпитализировали. Задержанного доставили в дежурную часть. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство.