Москва, 31 января, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Нововасилевка в ДНР, сообщила в пятницу, 31 января, пресс-служба Министерства обороны.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Зелёное, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Об освобождении Зелёного и Новоелизаветовки Минобороны информировало ранее.

Также 31 января пресс-служба военного ведомства проинформировала, что в течение недели ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс киевского режима.

За тот же период в российских плен сдались 43 бойца ВСУ. Совокупные потери противника за неделю составили до 11 400 человек.

Как сообщалось ранее, 26 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что группировка ВС РФ «Восток» освободила Великую Новосёлку.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее напомнил, что в течение всего 2023-го и части 2024 года Великая Новосёлка оставалась важным узлом обороны противника на линии Угледар — Новосёлка — Гуляйполе — Орехов — Каменка.

31 января военное ведомство проинформировало, что начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки «Восток», отметил успехи при освобождении населённых пунктов Времевка и Великая Новосёлка и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи.