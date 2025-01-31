Кунгур, Пермский край, 31 января, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Более десяти человек в городе Кунгур Пермского края обратились в больницу после отравления шаурмой в местном кафе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«30 января зарегистрированы случаи обращения в городскую больницу за медицинской помощью с признаками пищевого отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, которые приобретали продукцию в местном кафе», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретённой в кафе общественного питания.

По информации Telegram-канала Shot, в больницу обратились 14 человек, десять из которых пришлось госпитализировать. В больнице также оказалось двое детей — 13 и 15 лет.

Как передавало ИА Регнум, в городе Сегежа Республики Карелии 4 сентября произошло массовое отравление шаурмой. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую еду в одной и той же точке общепита. За помощью к медикам обратились 115 человек, в том числе 48 детей.

При помощи лабораторных исследований у пострадавших диагностировали сальмонеллёз. В точке, где продавали шаурму, выявили многочисленные грубые нарушения, работу заведения приостановили. 11 сентября на карантин закрыли три школы.