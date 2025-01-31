Москва, 31 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. По факту возгорания в административном здании на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу, 31 января, пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

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Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание проводки в потолочном пространстве», — отметила пресс-служба.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр, допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства случившегося. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, здание бывшего машиностроительного завода на улице Сходненский тупик на северо-западе Москвы загорелось ранним утром 31 января. Огонь охватил двухэтажное здание на площади 1500 кв. м.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 60 человек. По данным ведомства, площадь возгорания возросла до 2 тыс. кв. м. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно вышли 300 человек.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что для помощи в тушении пожара привлекли пожарный поезд.