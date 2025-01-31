Москва, 31 января, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), организатора Премии Рунета Сергея Гребенникова заключили под стражу. Решение об аресте вынес Тверской районный суд Москвы. Это следует из карточки дела на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Lantyukhov Sergey/Global Look Press Сергей Гребенников

Уточняется, что решение об аресте Гребенникова вступило в силу 29 января.

В карточке дела указано, что подозреваемому вменяют п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»). Эта статья предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

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