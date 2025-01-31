Лондон, 31 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) столкнулись с «кризисом дезертирства», пишет британская газета The Guardian.

Сергей Корсун © ИА Регнум

«Вопрос дезертирства (из ВСУ. — Прим. ред.) стал поводом для заголовков (СМИ. — Прим. ред.) на Украине», — сказано в публикации.

Авторы издания отметили, что официальная информация о случаях дезертирства в ВСУ засекречена, однако речь идёт о «значительном числе» украинских военных, самовольно покинувших воинские части. По мнению журналистов, такая ситуация связана с тем, что бойцы ВСУ несколько месяцев подряд находятся на фронте без необходимого отдыха.

Около 100 тыс. украинских военных покинули места службы, сообщило 30 января Минобороны РФ. Уточняется, что число новобранцев в учебных центрах ВСУ в течение полугода едва достигает 30 тыс. человек в месяц. Украинские военные попадают на фронт без соответствующей подготовки, что приводит к серьёзному сокращению рядов ВСУ.

Ранее главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. Часть набрали из насильно мобилизованных и плохо подготовленных военнослужащих, уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский фронт рухнет в течение 100 дней, если глава киевского режима Владимир Зеленский не пойдёт на мирные переговоры с российской стороной. Парламентарий также заявил, что Зеленский врёт, завышая в несколько раз реальную численность формирований ВСУ.