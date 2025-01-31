Вашингтон, 31 января, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Тренер Наталья Гудин, потерявшая своего мужа, экс-фигуриста и тренера Александра Кирсанова, в авиакатастрофе в Вашингтоне, рассказала, что они с мужем ранее обсуждали, кто из них будет сопровождать учеников на этом рейсе.

Социальные сети Александр Кирсанов

В интервью ABC Гудин рассказала, что последними словами, которые она услышала от мужа, были слова «Мне пора идти в самолёт». Тренер рассказала: она надеется, что тело мужа будет найдено.

«Я потеряла всё. Я потеряла мужа. Я потеряла учеников. Я потеряла друзей», — добавила Гудин.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными столкнулись в небе над Вашингтоном 29 января около 21:00 (05:00 мск 30 января). И лайнер, и вертолёт упали в реку.

Выживших на месте крушения не нашли. Среди пассажиров регионального рейса American Airlines, следовавшего из Канзаса в аэропорт имени Рональда Рейгана в столице страны, были выходцы из России, тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская. На борту также находился бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду.

К утру 31 января по московском времени было обнаружено 40 тел погибших. У трёх погибших были российские паспорта, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство России в Вашингтоне находится на связи с Госдепартаментом США по вопросам, связанным с авиакатастрофой. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью граждан России.