Вашингтон, 31 января, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Авиаэксперты давно предупреждали о риске катастрофы над Вашингтоном из-за перегруженного неба. Об этом сообщило 31 января Associated Press (AP).

Liu Jie/Global Look Press

Воздушное пространство над столицей США в районе аэропорта имени Рональда Рейгана «перегружено и сложно устроено», отмечают специалисты.

«Это была катастрофа, которая должна была произойти. Те из нас, кто работает уже давно, кричали в пустоту, что это может случиться, потому что наши системы перегружены», — заявил капитан United Airlines в отставке и генеральный директор компании Aero Consulting Experts Росс Эймер.

Даже для самых опытных пилотов полёт может оказаться сложным испытанием, так как в небе одновременно находятся сотни коммерческих воздушных судов и военные самолёты, кроме того, вокруг важных объектов есть зоны ограниченного доступа, говорится в материале.

Поздно вечером 29 января, когда вблизи аэропорта столкнулись военный вертолёт и пассажирский лайнер, заходивший на посадку, один авиадиспетчер работал сразу на двух позициях. Об этом агентство сообщило ранее, ссылаясь на отчёт Федерального управления гражданской авиации (FAA).

«Конфигурация позиции не соответствовала времени суток и объёму трафика», — указано в отчёте.

Аэропорт имени Рейгана обслуживает более 26 млн пассажиров в год, хотя изначально был рассчитан на пассажиропоток, не превышающий 15 млн человек, информировал телеканал CBS.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и вертолёт Black Hawk с тремя военными упали в реку Потомак после столкновения в небе над Вашингтоном.Причины ЧП устанавливаются.

Президент США Дональд Трамп высказал предположение, что трагедия могла произойти по вине пилотов вертолёта. Очки ночного видения могли «исказить» обзор, в результате чего выполнявший тренировочный полёт военный борт столкнулся с лайнером.

Выживших на месте крушения не нашли. По состоянию на вечер 30 января на месте крушения обнаружили тела 40 погибших.