Москва, 31 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Расстрел бойцами украинских вооружённых формирований мирных жителей в селе Русское Поречное в Курской области является очередным бесчинством Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 31 января в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кадр из видео

По её словам, эти злодеяния — ещё одно доказательство «террористического нацистского нутра» украинской власти, которая из-за бессилия на фоне поражений ВСУ совершила «людоедскую акцию».

«Речь идёт о том, что это является массовой акцией, и она не единичная. Это говорит о том, что несмотря на все чудовищные находки, которые были обнаружены, все те, кто многие годы спонсируют киевский режим, знают о том, чем они занимаются, и продолжают поставлять и деньги, и оружие», ― пояснила дипломат.

Захарова призвала всех свидетелей и очевидцев этих зверств сообщать имеющуюся информацию в Следственный комитет России, как бы трудно это не было, чтобы не допустить подобного в будущем. Она подчеркнула, что это важно не только для Курской области, но и для всего мира.

«Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает», — указала представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что все причастные к расстрелу мирных граждан будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Как передавало ИА Регнум, СК России установил причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное. Среди подозреваемых — военнослужащий Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты четвёртого батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

По данным ведомства, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года подозреваемые убили 11 мужчин и трёх женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Затем соучастники перенесли 22 тела в подвалы частных домов.

На допросе Фабрисенко рассказал подробности совершённых им преступлений. 25 января Курский суд арестовал 26-летнего украинского военного. Его обвинили по статье о теракте, повлекшем смерть, а также по статье о преступлении против половой неприкосновенности.

Захарова 23 января сообщила, что в освобождённом российскими военными селе Русское Поречное обнаружили обустроенные украинскими военными камеры пыток в подвалах жилых домов.

19 января в российских силовых структурах добавили, что в двух подвалах домов в Русском Поречном нашли останки семерых мирных жителей со связанными руками, синяками и пулевыми ранениями. Отмечалось, что бойцы ВСУ натягивали мирным жителям на голову шапки, простреливали ноги и оставляли умирать от потери крови.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства боевиками украинских формирований мирных граждан села Русское Поречное.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 30 января призвал мировое сообщество оказать влияние на руководство Украины, чтобы остановить преступления киевского режима и прекратить вопиющие нарушения прав человека.