Курск, 31 января, 2025, 11:50 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в Курской области две ракеты украинских формирований. Об этом сообщили 31 января в оперативном штабе региона.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Telegram-канале штаба уточняется, что их сбили над территорией приграничного района.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 на 31 января, по данным Минобороны РФ, в воздушном пространстве России было нейтрализовано 49 беспилотников ВСУ. Над Ростовской областью силы ПВО обезвредили 25 украинских дронов, восемь обезвредили в Волгоградской области, шесть — в Курской, четыре — в Ярославской и по два беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края.

В ночные часы 30 января подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ в небе над двумя регионами России. Над Брянской областью поразили два украинских БПЛА. Ещё три дрона сбили над территорией Белгородской области.