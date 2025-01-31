Вашингтон, 31 января, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Если Соединённые Штаты остановят военную поддержку киевского режима, ВС России вскоре возьмут Киев и Львов, а затем выйдут к восточной границе Североатлантического альянса (НАТО). Об этом пишет американское издание The Hill.

Сергей Корсун ИА Регнум

В статье утверждается, что без военной поддержки Вашингтона у Вооружённых сил Украины (ВСУ) вскоре закончилось бы оружие, после чего Россия бы перешла в активное наступление и взяла Киев и Львов. По данным издания, при таком раскладе в 2026 году Россия уже сможет выйти к восточным границам НАТО, а украинская армия полностью рухнет.

В материале также уточняется, что ресурсы Украины могут стать важным фактором в укреплении наступательного потенциала ВС России.

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Позже, 24 января, государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.