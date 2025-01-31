Алма-Ата, Казахстан, 31 января, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Технологическая гонка и внедрение искусственного интеллекта определят ландшафт будущего мирового устройства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня от уровня внедрения современных решений, прежде всего цифровых и на основе искусственного интеллекта, зависит развитие государств и экономик», — сказал глава правительства на пленарной сессии форума Digital Almaty в Алма-Ате.

Он уточнил, что по итогам 2024 года вклад IT-сектора в российский ВВП превысил 2,2%. Мишустин также отметил, что за прошлый год рынок цифровых платформ и маркетплейсов в РФ вырос приблизительно на 40%.

Кроме того, премьер-министр добавил, что более половины серверов и систем хранения информации, используемых в дата-центрах в России, произведены на отечественных предприятиях.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия добьётся успеха в информационных технологиях через объединение усилий. Он назвал IT-сферу одним из самых интересных и перспективных направлений.

В сентябре российский лидер подчеркнул, что развитие отрасли информационных технологий является одним из важных направлений в работе государства, от успехов в нём зависит будущее России. Он добавил, что сейчас РФ достаточно неплохо работает в указанной сфере.