Москва, 31 января, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Новый закон предусматривает создание «зелёного каркаса» Москвы. Это обеспечит достаточный уровень озеленения столицы, учитывая при этом потребности горожан, заявил эксперт в области ландшафтной индустрии Илья Васецкий.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Развитие зелёного фонда в Москве — это больше, чем просто озеленение. Это процесс, который требует глубокого понимания местной экосистемы, климата, условий почвы и растительного сообщества», — пояснил Васецкий агентству городских новостей «Москва».

По его словам, в городе надо создать такие зеленые зоны, которые станут его «лёгкими», то есть способствующие улучшению качества воздуха, микроклимата, а также предоставляющие места для отдыха и общения.

«Эмпатия жителей к живой природе формируется через взаимодействие с ней, а это означает, что мы должны стремиться не только к созданию новых зеленых пространств, но и к их качественному наполнению», — отметил Васецкий.

По его словам, одна из ключевых задач ландшафтной индустрии сейчас заключается в создании зеленых пространств, которые удовлетворяют эстетическим пожеланиям горожан, а также обеспечивают комфорт и функциональность урбанистической среды.

«Развитие зелёной инфраструктуры в Москве является стратегически важной задачей, которая требует не только высокого уровня профессионализма в ландшафтной архитектуре, но и глубокого понимания социокультурных аспектов жизни современного города», — подчеркнул Васецкий.

Эксперт пояснил, что городские проекты должны не только радовать глаз, но и способствовать созданию крепкой и устойчивой связи между людьми и природой, тем самым улучшая качество жизни в городской среде.

Он также добавил, что важную роль играет не только проектирование ландшафта, но и выбор растений, которые помогут создать устойчивую экосистему и обеспечат сохранение биоразнообразия. Согласно новому закону, вместо хаотичной высадки саженцев взамен утраченных деревьев вводится денежная компенсация.

Альтернативный вариант — средства закладываются в бюджет будущего озеленения. Это даст возможность проводить более качественное озеленение, использовать системный подход, а не действовать ситуативно, без учета дальнейших планов по развитию территории. Разработка освещенных и уютных маршрутов для пешеходных прогулок, мест для занятия спортом, площадок для проведения культурных мероприятий, а также комфортных мест для отдыха станет важным аспектом ландшафтного проектирования.

«Создание платформ для обратной связи, вовлечение граждан в проектирование, стимулирование инициатив по благоустройству — всё это поможет повысить чувство принадлежности и ответственности у горожан за состояние столичной окружающей среды», — заключил Васецкий.

В ноябре 2024 года Московская городская дума приняла закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве». Этот документ стал инструментом, который на законодательном уровне регулирует экологическую жизнь в столице. Он предусматривает создание «зелёного каркаса» Москвы. Планируется, что он свяжет воедино столичные зеленые территории.