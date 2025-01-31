Вашингтон, 31 января, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Канада никогда не присоединится к Соединённым Штатам Америки. Об этом 31 января в интервью газете Financial Times (FT) заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Rob Gurdebeke/Global Look Press

«Мы можем быть действительно хорошими друзьями, лучшими друзьями, но мы никогда не будем штатом или колонией. Точка», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

Жоли подчеркнула, что для Оттавы подобные идеи о территориальном расширении США за счёт своего северного соседа являются неприемлемыми.

В издании также отметили, что во время встречи Джоли с американскими чиновниками в Вашингтоне тема присоединения Канады к США не поднималась.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп ещё до инаугурации начал заявлять о желании присоединить Канаду к США. Премьер-министр страны Джастин Трюдо на это ответил «чёрта с два» и подчеркнул, что для обеих стран выгодней оставаться крупнейшими торговыми и безопасными партнёрами.

Трамп также грозится ввести пошлины в размере 25% для канадских товаров. По словам Трюдо, в этом случае Соединённым Штатам Америки придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы. Кроме того, Оттава не оставит повышение пошлин без ответа, добавил премьер-министр.

8 января избранный президент США опубликовал карту, на которой Канада присоединена к США.

Трюдо, рассказывая 10 января о своём диалоге с Трампом, сообщил, что в шутку предложил обменять часть Канады на один из штатов США. Американскому лидеру это не показалось смешным, и тему разговора сменили.

Глава Белого дома 24 января снова заявил, что хочет видеть Канаду 51-м штатом США. Он также пообещал жителям соседней страны налоговые льготы. По его словам, в случае вхождения Канады в состав США канадцы получат доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, им также не придётся думать о военных вопросах. Президент также назвал премьер-министра Канады губернатором, как называют глав штатов в США.