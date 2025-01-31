Москва, 31 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» признана лучшим работодателем в промышленности по результатам всероссийского рейтинга ИТ-брендов работодателей. Исследование проводили «Хабр-Карьера» и консалтинговая компания ЭКОПСИ на основе опроса мнений 34 тысяч специалистов со всей страны. В итоговый список вошли 128 компаний. Наряду с реальным сектором в рейтинге представлены такие категории, как телеком, банковская сфера и сектор электронной торговли.

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Сильными сторонами ИТ-службы «ФосАгро» проходившие исследование специалисты назвали инновационность проектов, высокий уровень оплаты труда, заботу о физическом и ментальном здоровье сотрудников, возможности личного роста, крепкую профессиональную среду.

«ИТ-специалисты пристально интересуются происходящим в профессиональной сфере, отслеживают, как те или иные компании решают вопросы развития, импортозамещения, как выстраивают отношения с сотрудниками, — прокомментировал результаты исследования заместитель генерального директора АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») по информационным технологиям Денис Новиков. — Мнение о работодателях формируется через отзывы сотрудников, участие в выставках и конференциях, через публикации о реализуемых проектах. Лидерство среди промышленных предприятий — итог большой совместной работы руководства компании и команды ИТ-службы».

По его словам, высокая оценка ИТ-службы «ФосАгро» со стороны профессионального и экспертного сообщества неслучайна. При участии специалистов дирекции по информационным технологиям в шести регионах эффективно реализуются важнейшие проекты. В их числе — масштабная работа по адаптации и внедрению российской цифровой платформы планирования ресурсов предприятия, разработка и внедрение автоматизированной системы управления производством, практическому применению процессной роботизации, машинному обучению и применению генеративного искусственного интеллекта.

Как отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, за передовым опытом «ФосАгро» по реализации проектов цифровой трансформации с интересом наблюдают представители других предприятий из самых разных отраслей. «Наши наработки по внедрению российской компонентной и программной базы могут быть масштабированы и на другие отрасли промышленности, обеспечивая технологический суверенитет и безопасность ключевых элементов экономики страны от внешних влияний. Конечно, неотъемлемой частью этой важнейшей работы являются успехи наших специалистов в области информационных технологий, которые не боятся новых вызовов и эффективно решают поставленные перед ними амбициозные задачи», — подчеркнул Александр Гильгенберг.

По итогам прошедшего года «ФосАгро» также стала лидером сразу двух рейтингов лучших российских работодателей — по версиям деловых изданий Forbes и РБК.