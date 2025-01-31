Барнаул, 31 января, 2025, 11:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае 27-летняя девушка пригласила к себе домой отчима и соблазнила его. Через несколько дней девушка испугалась, что об интимной связи узнает её мать и из ревности заберет квартиру, в которой девушка живет. Чтобы замести следы и не остаться без наследства, девушка решила оклеветать отчима и обвинила мужчину в изнасиловании. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Вечером 11 января в один из отделов полиции Барнаула обратилась 27-летняя Ирина В. (имя изменено). Девушка сообщила полицейским, что несколько дней назад над ней надругался её 37-летний отчим Виктор К. (имя изменено). По словам Ирины, 9 января она отдыхала у себя дома, когда в гости внезапно пришел её отчим Виктор. Они немного пообщались, и девушка отправилась спать. Проснулась Ирина от того, что Виктор совершал с ней насильственные действия сексуального характера.

Оперативники приняли заявление и вскоре установили местоположение Виктора. Мужчину задержали и доставили в отдел, где он рассказал полицейским совсем другую историю.

«Задержанный Виктор К. пояснил следователю, что интимная связь с Ириной у него действительно была, однако произошла она по обоюдному согласию и по инициативе самой девушки. В тот вечер они с Ириной переписывались в мессенджере, и девушка позвала Виктора в гости. Уже в квартире Ирина начала оказывать мужчине знаки внимания и приставать к нему, между ними случилась интимная близость», — рассказал собеседник.

Оперативники решили выяснить, как всё было на самом деле, и повторно провели разговор с «потерпевшей». Тогда Ирина призналась, что оговорила отчима и ложно обвинила его в изнасиловании.

«Ирина созналась, что оговорила отчима из-за страха перед гневом матери. Девушка испугалась, что мать узнает об интимной связи с её сожителем и из ревности лишит Ирину квартиры. Чтобы замести следы и не остаться без жилья, девушка придумала историю с изнасилованием и обратилась в полицию», — отметил собеседник агентства.

Теперь в сложных взаимоотношениях семьи придется разбираться барнаульским полицейским. За ложный донос о тяжком преступлении Ирине может грозить до трех лет лишения свободы по статье 306 УК РФ. Известно, что в настоящий момент ведется проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сочи девушка заявила на насильника через три года после свадьбы с ним. Девушка сообщила полицейским, что её отношения с бывшим мужем начались с изнасилования. Недавно супруги расстались, и теперь девушка требует наказать насильника, с которым три года прожила в счастливом браке.