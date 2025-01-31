Москва, 31 января, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Продвижения с организацией контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не прослеживается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

The Kremlin Moscow/Global Look Press Владимир Путин и Дональд Трамп

«Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам. Всё это, конечно, важно, всё это не остается без нашего внимания», — сказал заместитель министра, слова которого приводит ТАСС.

Он назвал востребованным возобновление прямого диалога между странами. Рябков пояснил, что отсутствие контактов затягивает стагнацию в отношениях, не позволяет решить накопившиеся проблемы.

Замглавы МИД подчеркнул, что Россия готова обсуждать любые острые вопросы. По его словам, такой диалог должен быть взаимоуважительным и основываться на учёте российских интересов, что следует понимать Соединённым Штатам.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в самое ближайшее время, насколько это возможно. Он добавил, что слышал, как российский лидер тоже говорил о готовности к встрече.

24 января Путин проинформировал, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для России и США. Российский лидер добавил, что с главой Белого дома им есть о чём поговорить, в том числе по вопросам в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что с Трампом у него всегда были деловые отношения.

27 января Рябков уточнил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом не запланированы.