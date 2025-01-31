Будапешт, 31 января, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Венгрия заинтересована в отмене антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе местной радиостанции Kossuth.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Виктор Орбан

«Интерес Венгрии заключается в том, чтобы антироссийские санкции ЕС были сняты, потому что за три года мы потеряли из-за них 19 млрд евро», — отметил он.

Орбан также объяснил, что Будапешт согласился продлить санкции против РФ на полгода, потому что Еврокомиссия дала ему гарантии энергетической безопасности. По словам венгерского лидера, одной из этих гарантий было обещание добиться от Украины возобновления транзита российского газа.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Орбан также озвучил мнение, что Евросоюз должен снять санкции с России, потому что они разрушили конкурентоспособность экономики сообщества. Он уточнил, что ограничения не нанесли ущерба РФ и не смогли остановить военный конфликт на Украине.

27 января главы МИД всех 27 стран Европейского союза согласовали продление антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 января. Венгрия, вопреки ожиданиям, не стала блокировать эти санкции.