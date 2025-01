Лондон, 31 января, 2025, 10:56 — ИА Регнум. В Великобритании скончалась известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл. Её было 78 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Daily Mail/Global Look Press

«Марианна мирно скончалась сегодня (30 января. ― Прим. ред.) в Лондоне в компании своей любящей семьи. Её будет очень не хватать»,― отметил пресс-секретарь певицы.

Музыкант Мик Джаггер, с которым у певицы были отношения на протяжении четырёх лет, сообщил, что опечален этой новостью.

«Она так долго была частью моей жизни. Она была замечательным другом, прекрасной певицей и великой актрисой. Её всегда будут помнить», ― добавил Джаггер.

Фейтфулл начала свою певческую карьеру в 1964 году, дав свои первые концерты в качестве исполнительницы народной музыки в кофейнях. За 60 лет она выпустила более 20 студийных альбомов. Она сыграла ключевую роль в рок-музыке, вдохновила группу Rolling Stones на создание многих песен, в том числе хита Sympathy for the Devil. Также певица стала соавтором трека Sister Morphine.

Мировую известность Фейтфулл принёс хит As Tears Go By, написанный в 1965 году участниками рок-группы The Rolling Stones Джаггером и Китом Ричардсом. Трек занял высокие позиции в британских чартах.

В 1980 году Фейтфулл номинировали на американскую музыкальную премию Grammy в категории «Лучшее женское вокальное рок-исполнение» за альбом Broken English.

Также она снялась в кинокартинах «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм сделает это лучше». На экране она снималась вместе с Орсоном Уэллсом, Оливером Ридом, Аленом Делоном и Анной Кариной.