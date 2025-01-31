Москва, 31 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Умер российский актёр Анатолий Зобнин, сыгравший в фильме «Бумер» эпизодическую роль бандита Прикинутого. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Кадр из видео Анатолий Зобнин

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — сообщил источник.

Уточняется, что причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне онкологического заболевания.

В «Бумере» Зобнин сыграл одного из бандитов, с которыми у квартета главных героев случилась перепалка в ресторане в Москве. Роль Прикинутого была единственной в его фильмографии.

По информации СМИ, Зобнин по образованию не являлся актёром, а в съёмочную группу фильма «Бумер» он попал благодаря многолетнему знакомству с режиссёром картины Петром Бусловым.