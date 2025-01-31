Москва, 31 января, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Москва ожидает от Вашингтона решения по агреману для назначения российского посла, однако сдвигов в этом вопросе пока нет. Об этом 31 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, ситуация с ожиданием агремана, запрос на получение которого российская сторона направила в декабре, приближается к уровню, вызывающему обеспокоенность.

«Мы ещё не в тревожной зоне с точки зрения продолжительности этого периода ожидания, но постепенно приближаемся к ней», ― отметил в беседе с ТАСС дипломат.

Рябков подчеркнул, что без посла любая дипмиссия функционирует не столь эффективно, как это требуется, тем более в такой точке, как Вашингтон. Представитель внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что Москва вскоре получит из Вашингтона положительный сигнал по вопросу утверждения кандидатуры нового посла. Замглавы МИД считает, что американская сторона тоже заинтересована в нормализации всех механизмов межгосударственного общения.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов, который занимал эту должность с августа 2017 года, завершил работу в октябре 2024 года. В ноябре газета «Коммерсантъ» написала, что новым послом России в Вашингтоне, вероятно, станет Александр Дарчиев. В МИД РФ отказались комментировать данную информацию.

11 декабря Рябков сообщил, что Москва направила США запрос на агреман для нового посла в Вашингтоне. В конце месяца американские власти одобрили кандидатуру.

20 января глава международного комитета Григорий Карасин предположил, что нового посла РФ в США назначат в течение ближайших нескольких недель. По его информации, российский дипломат уже готов ехать в Штаты.

Рябков 27 января заявил, что Москва хотела бы поскорее получить от Вашингтона агреман на назначение нового посла РФ в США. Он ранее отметил, что при этом конкретных сроков по решению американской стороны нет.