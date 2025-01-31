Москва, 31 января, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Врачи выявили у народного артиста РСФСР Василия Ливанова серьёзное инфекционное поражение тканей. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Василий Ливанов

«У народного артиста РСФСР Василия Ливанова выявили серьезное инфекционное поражение тканей. Пострадали межпозвоночные диски. Врачи делают всё возможное, чтобы справиться с болезнью», — указано в публикации.

По информации «112», борьбу с инфекционным заболеванием осложняют другие хронические болезни, а также тяжёлая анемия.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября 2024 года Ливанова госпитализировали с инсультом. Позднее, 5 октября, ему провели операцию, в ходе которой у него произошла остановка сердца. Сын артиста Борис Ливанов 7 октября рассказал, что его отца выписали из больницы и направили домой на амбулаторное лечение.

В середине декабря в интернете появились сообщения о том, что актёр снова попал больницу. Уточнялось, что ему потребовалась срочная операция. В ходе медицинской процедуры врачам удалось извлечь тромб, образовавшийся в руке у Ливанова.