Курск, 31 января, 2025, 10:30 — ИА Регнум. Съёмочная группа «Известий» попала под удар украинского беспилотника в селе Плёхово в Курской области. Журналисты показали видеозапись с места атаки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Дрон атаковал крышу дома, где находились сотрудники СМИ и бойцы морской пехоты Вооружённых сил РФ.

«Сейчас прилетела FPV в крышу дома, пробила её. Вон дыра. Сейчас всё в пыли. Морпехи продолжают работать», — уточнил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Отмечается, что при ударе никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года российские журналисты попали под кассетный обстрел украинских войск в Запорожской области. В результате этого от тяжёлых ранений погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлёв, получили ранения фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

В апреле 2024 года при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области погиб военкор «Известий» Семён Ерёмин. Во время съёмки репортажа его смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона.

В январе 2025 года на трассе в ДНР корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского FPV-дрона. Он возвращался со съёмок обстрела украинскими военными мирных жителей в городе Горловке в Донецкой Народной Республике. Кроме того, получили ранения четверо сотрудников других СМИ: корреспонденты РИА «Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.