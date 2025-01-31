Москва, 31 января, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Политическим оппонентам и противникам всё труднее отрицать успехи России в ходе проведения специоперации. Об этом заявил 31 января председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые становится всё труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам», — сказал Нарышкин на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Наша Победа».

В декабре директор СВР отмечал, что Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации, российским силам принадлежит стратегическая инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что западные страны в стремлении изолировать Россию пытаются сорвать участие зарубежных лидеров в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что эти планы не сбудутся.

Нарышкин также отмечал, что Запад не оставит попыток нанести ущерб российской экономике. Однако он не сможет изолировать Россию, так как страны Глобального Юга, глобального большинства понимают свой интерес в развитии международной торговли, в продолжении торговых операций с РФ.